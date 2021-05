MLS : Abdoulaye Cissoko, des Ulis à Seattle

Le 21 mai dernier, la direction des Seattle Sounders a annoncé officiellement la signature du défenseur central Abdoulaye Cissoko pour un contrat d'un an assorti de deux années en option. Pour cette jeune pépite d'origine sénégalaise née à Sèvres en France, ce transfert souligne l'aboutissement d'un parcours aussi rapide qu'inattendu, mais plein de promesses. Âgée de 21 ans et mesurant un bon mètre 91, la recrue avait déjà impressionné la direction des Sounders pendant l'entraînement de pré-saison, et après avoir épaté la galerie lors de la saison 2020 avec le Tacoma Defiance, l'équipe réserve de Seattle qui évolue en USL, qui correspond à la seconde division aux États-Unis.

"Il est prometteur de voir un jeune joueur bien performer lorsqu'il a la possibilité de s'entraîner dans l'environnement de l'équipe", a déclaré le directeur sportif et président du club Garth Lagerwey dans le communiqué officiel. Cissoko est un défenseur talentueux qui s'est constamment amélioré avec le Tacoma Defiance. Nous attendons avec impatience qu'il poursuive son développement avec nous en MLS." Le défenseur français de 21 ans est le deuxième joueur de Defiance à signer avec les Sounders après l'entraînement de la première équipe lors de la pré-saison. Au cours de la saison 2020 avec Tacoma, Cissoko a fait 12 apparitions, dont neuf titularisations, et a marqué un but.



NEWS | We have signed defender Abdoulaye Cissoko to a First Team contract from @TACdefiance.

Congratulations, AB!! 💚💙

📝 https://t.co/z8ImFz4ct1 | @Delta pic.twitter.com/UfGNYibFd9

— Seattle Sounders FC (@SoundersFC) May 21, 2021

Le parcours de cette jeune pépite débute en 2018, ce qui démontre à quel point il a rapidement gravi les échelons. Après avoir commencé avec son club formateur des Ulis en National 3, Cissoko choisit de quitter la région parisienne pour les États-Unis dès 2019. À son arrivée sur le continent nord-américain, il rejoint l'équipe du San Diego Zest dans la USL League Two, une ligue de développement qui correspond à la quatrième division aux États-Unis. Ses performances attirent vite l'attention des Sounders qui l'amènent au sein de son club réserve du Tacoma Defiance le 6 septembre de la même année. Prêté immédiatement au San Diego 1904 FC, un club qui évolue dans la NISA (National Independent Soccer Association) et compte parmi ses propriétaires des joueurs connus comme Demba Ba et Eden Hazard, Cissoko y joue une saison avant de revenir à Tacoma l'année suivante.

Tout le long de son parcours, le jeune défenseur central a montré un caractère combatif et des hauts standards de performance. Pas étonnant dès lors que la direction des Sounders lui ait consenti un premier contrat professionnel. "Après l'avoir vu aux entrainements avec l'équipe première pendant la préparation de la saison, j’ai été très satisfait de sa performance. Il a pleinement mérité son contrat en MLS, a admis l’entraîneur-chef Brian Schmetzer, toujours dans le communiqué officiel. Sa ténacité et sa compétitivité face à nos vétérans en attaque nous ont montré qu'il est à la hauteur et prêt à relever le défi du niveau professionnel. J'ai hâte de voir comment il continuera de s'améliorer avec nous."

L'arrivée de Cissoko vient ajouter de la profondeur à Seattle au sein de la brigade défensive, surtout depuis la déchirure ligamentaire qu'a subi Jordy Delem récemment. Comme le club joue actuellement avec trois arrières centraux, une option supplémentaire s'avérait nécessaire et la direction a choisi de regarder dans sa cour pour combler ce besoin. L'organisation des Sounders est actuellement l'une des plus exemplaires de la MLS en termes de stabilité depuis quelques années, avec quatre finales et deux titres remportés depuis 2016. En outre, le club de l'état de Washington connait actuellement un excellent début de saison et domine le circuit Garber présentement avec 17 points, semblant toujours trouver un moyen de se renouveler et de se remettre en question malgré peu de changements spectaculaires dans le noyau de leur effectif. À ce compte-là, le joyau sénégalais que représente Abdoulaye Cissoko est entre de bonnes mains et on est curieux de voir ce dont il est capable.