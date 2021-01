Mitroglou a un nouveau point de chute

Retour au bercail pour Kostas Mitroglou ! L’avant-centre grec n’est désormais plus un joueur de l’Olympique de Marseille. Trois ans et demi après son arrivée dans le club phocéen, il s’est libéré de son contrat et a pu rejoindre l’Aris Salonique. L’actuel troisième du championnat grec a confirmé ce transfert par le biais de son président et propriétaire, Theodoros Karipidis. L'officialisation est prévue pour ce lundi soir.

Un nouveau défi pour Mitroglou

Vu qu’il était excédentaire dans l’effectif olympien, Mitroglou a été cédé par l’OM sans aucune contre-partie. L’ex-joueur de l’Olympiakos rejoint sa nouvelle équipe pour une durée d’un an et demi. Un engagement qui pèse un million d’euros (300 000€ jusqu'à la fin de l'exercice, 700 000€ pour la saison 2021/2022). Malgré sa passe délicate dans le sud de la France, le natif de Kavala garde une cote intacte dans son pays. Ce n’est pas une surprise vu qu’il compte 82 réalisations dans le championnat hellène.