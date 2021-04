Milan AC : Kessié, ça coince pour la prolongation

En inscrivant le week-end dernier son dixième but de la saison en Serie A, Franck Kessié est devenu le milieu de terrain le plus prolifique du Milan AC depuis un certain Kaká. Combiné à son abattage dans l'entrejeu, ce chiffre souligne l'importance clé de l'international ivoirien dans le dispositif de Stefano Pioli. Aussi les Rossoneri sont-ils fermement décidés à faire prolonger l'ancien du Stella Club d'Adjamé, dont le bail actuel court jusqu'au 30 juin 2022.

Mais si le joueur partage ce désir de s'inscrire dans la durée, les négociations achoppent selon Calciomercato sur le montant des émoluments réservés à l'intéressé. Ce dernier souhaiterait doubler son salaire actuel (qui passeraient donc de 2 à 4 millions d'euros annuels), tandis que les dirigeants ne lui proposeraient pour l'heure que la somme de 3,5 millions d'euros. Encore un effort...