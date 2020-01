L’AC Milan a choisi de se séparer de son arrière central international Mattia Caldara. Âgé de 25 ans, ce dernier n’a disputé que deux matchs depuis son arrivée au club en 2018 et il a été renvoyé à son ancienne formation de l’Atalanta Bergame. Les deux clubs se sont entendus sur un prêt de dix-huit mois avec une option d’achat qui s’élève à 15M€.

Caldara retrouve le club qui l'a lancé

Le deal n’a pas encore été totalement officialisé. Il le sera assurément vendredi après que le joueur ait passé sa visite médicale avec les Nerazzurri. Caldara (25 ans) doit être content de retrouver une équipe avec qui il a percé au plus haut niveau et qui lui a permis notamment d’intégrer la Squadra Azzurra. Natif de Bergame, il est aussi passé par la Juventus, mais sans y connaitre plus de succès ni de temps de jeu qu’à Milan.