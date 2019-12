Mikel Arteta (Arsenal) va recruter "un ou deux joueurs" en janvier

« S'il veut apprendre, s'il veut travailler dur, j'assure qu'il a le potentiel pour être un top, mais vraiment. Le problème est que la confiance ne viendra que lorsqu'il jouera, mais il doit bien s'entraîner pour me convaincre de le faire jouer. »

Arrivé à la tête des Gunners il y a quelques jours, l'ancien adjoint de Pep Guardiola à Manchester City a un plan. Et ce plan passe aussi par le recrutement. S'il affirme qu'il a reçu «des signaux positifs» de la part de ses hommes à l'entraînement, Arteta confesse également que le chemin de la rédemption passe par le recrutement :« Nous avons besoin que les joueurs reviennent de blessures, tout d'abord, pour être plus solides, plus compacts., pour nous aider. Mais pour le moment je suis plus concerné par le fait de tirer le maximum des joueurs à notre disposition. », a estimé le coach des Gunners dans des propos relayés par Sky Sports. Arteta sait aussi comment relancer l'ancien lillois Nicolas Pepe : « S'il veut apprendre, s'il veut travailler dur, j'assure qu'il a le potentiel pour être un joueur top, mais vraiment. Le problème est que la confiance ne viendra que lorsqu'il jouera, mais il doit bien s'entraîner pour me convaincre de le faire jouer. », a glissé le Basque.