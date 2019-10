Mijatovic: "Pourquoi Mourinho ne pourrait pas revenir au Real ?"

Pedja Mijatovic a été questionné sur l'actualité du Real Madrid et notamment la délicate situation de Zinedine Zidane, clairement sur la sellette. L'ancien joueur et directeur sportif demande d'abord du respect pour Zidane et a affirmé pour l'émission El Larguero: "J'ai très envie de voir le match et j'ai de très bonnes sensations. J'ai écouté la conférence de presse de Ramos et Zidane, j'ai aussi d'autres informations et l'équipe connaît bien l'importance du match".

Pour autant, il n'a pas écarté l'hypothèse d'un éventuel retour de José Mourinho: "Si Zidane est revenu alors qu'il pensait ne jamais revenir, pourquoi Mourinho ne pourrait pas revenir au Real ?"

Une option qui ne serait cependant pas du goût de tous les joueurs...