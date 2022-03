L’avenir de Mohamed Salah fait objet actuellement de vives discussions. N’ayant toujours pas prolongé son contrat avec Liverpool, le Pharaon est susceptible de bouger lors du prochain mercato. Un scénario qui ne surprendrait pas Ahmed Hassan Mido. En effet, ce dernier voit son compatriote relever un nouveau défi après cinq années passées sur les bords de la Mersey.

Salah proche de la sortie ?

"Je pense que Salah va très probablement quitter Liverpool. C'est un grand joueur et de nombreux clubs veulent ses services", a confié l’ancien Marseillais aux médias de son pays, selon KingFut. Est-ce un simple pressentiment ou a-t-il été mis dans la confidence par l’icône d’Anfield ? Le doute est permis, sachant que de plus en plus de grands clubs commencent à draguer l’ancien Romain, à l’instar de la Juventus, du Real Madrid et du FC Barcelone.



Salah fêtera ses 30 ans en juin prochain. Il n’est plus très jeune. Mido en convient, mais le voit quand même briller au plus haut niveau pendant de longues années encore. « A mon avis, il peut jouer au plus haut niveau pendant au moins cinq années supplémentaires », a-t-il indiqué. Avec le rendement qu’il affiche et son hygiène de vie irréprochable, Salah a en effet tout pour tenir aussi longtemps et imiter ainsi les Messi, Ronaldo, Ibrahimovic et cie.