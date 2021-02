Mexique : Gignac prolonge jusqu'en 2024 avec les Tigres

"C'est avec beaucoup de fierté que je vous annonce que je viens de prolonger", a publié "APG" sur les réseaux sociaux. A 35 ans, il prolonge une deuxième fois avec le club installé dans l'Etat du Nuevo Leon, au nord du pays, et dont il est devenu une icône. "Je vous ai donné ma parole en vous disant que je ferai toute ma carrière ici, et aujourd'hui le club m'a fait confiance pour qu'il en soit ainsi", a déclaré Gignac aux supporters "felinos". L'ancien attaquant de Toulouse et de Marseille, qui avait surpris en 2015 en s'exilant au Mexique, est devenu depuis le meilleur buteur de l'histoire du club, avec 147 réalisations.





Deux fois meilleur buteur de première division mexicaine, il est également l'Européen le plus prolifique de l'histoire du championnat, avec 125 buts. "Dédé", 36 sélections en équipe de France (7 buts), n'a plus joué avec les Bleus depuis 2016, où il avait manqué de peu d'offrir l'Euro à la France en trouvant le poteau en finale face au Portugal. Avec les Tigres, il a notamment remporté quatre titres de champion du Mexique, une Ligue des champions de la Concacaf et vient d'échouer en finale du Mondial des clubs face au tout-puissant Bayern Munich (1-0).



Gignac, un monument au Mexique :