Mexique : Dani Alves en approche

Après la Ligue 1, Florian Thauvin et Dani Alves devraient se retrouver adversaires dans un nouveau championnat. Cette fois-ci, l’ailier français des Tigres de Monterrey (ancien de l’OM) et le défenseur brésilien (ex-PSG) se croiseront très prochainement sur les pelouses du Mexique, sauf retournement de situation.



Alves est tout proche d’un accord avec UNAM Pumas de Mexico, indique, entre autres médias, ESPN. Après la fin de son contrat au FC Barcelone le mois dernier, le joueur de 39 ans vise toujours une place avec la Seleçao pour la Coupe du monde 2022 (21 novembre - 18 décembre).



L’homme aux 42 trophées a posté sur ses réseaux une bouteille de tequila, confortant un peu plus la thèse de son arrivée imminente chez les Pumas. Le Championnat d’ouverture de la D1 mexicaine (Liga MX) a déjà débuté. Les Pumas ont disputé trois matches (1 victoire et 2 nuls) et les Tigres de Thauvin et Gignac comptent deux succès et une défaite. Leur duel est programmé le jeudi 25 août à Monterrey.