Et si Didier Lamkel Zé jouait les jokers au FC Metz ? Prêté à Khimki début février, le fantasque attaquant camerounais n'a pas fait de vieux os en Russie et a trouvé un point de chute au FC Metz, où il s'entraîne jusqu'à nouvel ordre selon les informations de L'Equipe. Sous contrat avec l'Antwerp jusqu'en 2023, l'ailier de 25 ans pourrait être prêté deux mois au club lorrain par les Belges, qui pourraient aussi le libérer.

La Ligue va trancher

Un tel transfert reste soumis à l'approbation de la LFP. Le conseil d'administration de vendredi doit notamment statuer sur la possibilité éventuelle pour les équipes françaises de recruter des joueurs libérés de leur contrat en raison de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Passé par Lille en 2015-2016, Lamkel Zé retrouverait Frédéric Antonetti en cas d'arrivée chez les Grenats.