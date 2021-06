Deux titulaires de la saison dernière vont quitter le FC Metz : le défenseur international ghanéen John Boye et le milieu de terrain international ivoirien Victorien Angban. C'est l'entraîneur des Grenats, Frédéric Antonetti, qui a fait cette confidence ce mardi, à l'occasion du point presse de reprise de l'entraînement.



« John Boye a un accord avec le club, il avait la liberté de partir et celle de revenir s'il le voulait. Il est libre, je n'en sais pas plus, a déclaré le technicien. Victorien Angban est en train de partir, d'être transféré en Russie. Mais je ne vous en dis pas plus, je vous en ai déjà trop dit. »



Âgé de 34 ans, Boye sera libéré de sa dernière année de contrat en cas de départ. Ce n'est pas le cas d'Angban (24 ans), lié jusqu'en 2023 au club lorrain, où il était arrivé en provenance de Chelsea en 2019 contre 6 millions d'euros.