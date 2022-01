Metz complète sa défense à la CAN

Le FC Metz profite du mercato d'hiver pour renforcer son effectif, avec une attention particulière accordée aux bases arrière, avec les arrivées du milieu défensif Ibrahim Amadou (FC Séville, prêt) et du défenseur central et Jean-Armel Kana-Biyik (libre). Cette fois, le club lorrain - qui a aussi enrôlé l'attaquant centrafricain Louis Mafouta (Neuchâtel) - s'est attaché les services d'un joueur présent à la CAN 2021 en la personne du Bissau-Guinéen Fali Candé.



[ ℙ𝕙𝕠𝕥𝕠𝕤 ]

📸 𝑁𝑜𝑡𝑟𝑒 𝑛𝑜𝑢𝑣𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑟𝑢𝑒 𝑎̀ 𝑙'𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑖𝑛𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 🥰

— Fc Metz ☨ (@FCMetz) January 27, 2022

Le latéral gauche a disputé deux des trois rencontres jouées par les Djurtus au Cameroun. Le joueur de 24 ans s'est engagé jusqu'au 30 juin 2026. Auteur d'un but et de trois passes décisives cette saison en Liga portugaise, ce natif de Bissau avait jusqu'alors effectué la majeure partie de sa carrière dans ce pays. Fali Candé aura pour première mission de compenser numériquement les absences en défense, avec plusieurs joueurs encore en course à la CAN (Bronn, Alakouch, etc.).