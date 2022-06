Quelques jours après le départ de Frédéric Antonetti, le FC Metz a annoncé une profonde restructuration de son secteur sportif. Relégué en Ligue 2 au terme d'une saison très chaotique, le club lorrain va miser sur László Bölöni pour son opération remontée. Le technicien roumain sera encadré par Pierre Dréossi, qui occupera la fonction de directeur du football.

Metz mise sur le duo Bölöni-Dréossi

"À l’heure de tourner définitivement la page de la saison 2021-2022, et d’aborder le prochain exercice dans l’antichambre de l’élite, plusieurs changements dans l’organigramme sportif du FC Metz ont été actés. En effet, Pierre Dréossi rejoint le FC Metz en tant que nouveau directeur du football. Présenté ce jeudi 16 juin à la presse aux côtés du Président Bernard Serin, le natif de Roubaix est un habitué des pelouses françaises, qu’il a foulées à plus de 500 reprises en tant que défenseur central entre 1977 et 1993", indique le FC Metz dans un communiqué officiel.



"Figure bien connue au sein du football hexagonal, László Bölöni est nommé à la tête de l’équipe première messine. Successeur de Frédéric Antonetti, le nouveau coach grenat dispose d’un riche parcours, tant sur la scène nationale qu’européenne", précise également le club lorrain.





Révélé dans sa carrière d'entraîneur à Nancy, le chevronné Bölöni connait bien la région. Il est également connu pour avoir participé à l'éclosion d'un certain Cristiano Ronaldo.