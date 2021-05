Messi, plus la priorité du Barça ?

Le FC Barcelone n’a plus que deux matches à jouer en Liga cette saison et cela pourrait bien être les deux derniers de Lionel Messi sous ses couleurs. La star argentine n’a toujours pas rempilé avec son club de toujours et la tendance serait de nouveau à une séparation.

Une potentielle recrue préférée à Messi

D’après une information divulguée par The Sun, les responsables barcelonais ne sont pas disposés à tous les sacrifices pour conserver leur star. Après avoir déployé beaucoup d’efforts pour le retenir, ils sont même enclins à passer à autre chose en ouvrant une nouvelle ère du côté du Nou Camp. Une ère sans le maitre des lieux donc.



La même source indique que la priorité du mercato blaugrana s’appelle désormais Erling Haaland. S’il fallait choisir entre le recrutement du buteur norvégien de Dortmund et la prolongation de la Pulga pour des frais mirobolants, la décision serait en faveur du premier nommé. Au grand dam des supporters et des nombreux admirateurs du sextuple Ballon d’Or.