Messi, nouvelle décisive pour Paris

Le contrat de Lionel Messi avec le FC Barcelone arrivera à échéance au mois de juin prochain. Désireux de changer d'air à l'été 2020, l'Argentin semble désormais plus enclin à rester, notamment depuis le changement de présidence et l'arrivée de Joan Laporta aux manettes du club catalan. Les candidats potentiels à l'accueil ne sont pas légion et le PSG est désormais seul sur le coup puisque Manchester City a fait une croix sur "La Pulga".

C'est en tout cas ce que rapporte Sport qui indique que les Cityzens préfèrent se mettre en quête d'un remplaçant à Sergio Agüero. Un profil qui ne correspond pas à celui de Lionel Messi. Le média précise par ailleurs que le club anglais est persuadé que le Barcelonais va prolonger avec les Blaugrana.

Paris, seule option au Barça

Il ne reste donc plus que le Paris Saint-Germain à pouvoir prétendre souffler "La Pulga" au Barça. Seul formation capable d'offrir le salaire qu'il souhaite à Lionel Messi, le club de la capitale espère toujours pouvoir attirer l'Argentin pour l'associer à Neymar, et peut-être à Kylian Mbappé si celui-ci se décidait à rester au Parc des Princes.