« Messi est celui qui mènera Manchester City vers la victoire en C1 »

Lionel Messi a des envies d’ailleurs et Manchester City émerge comme la destination la plus probable pour le génie argentin. Cela tombe bien, car chez les Eastlands on est prêts à l’accueillir à bras ouverts. Pep Guardiola, le manager, et Sergio Aguero, la star de l’équipe, militeraient même personnellement en faveur de sa venue.

« Messi à Manchester City, ça serait incroyable »

Mais est-ce que Messi réussira en Angleterre, alors qu’il n’a jamais joué ailleurs qu’à Barcelone ? La question a été posée à un ancien capitaine de City, en l’occurrence Vincent Kompany. Et pour ce dernier, la réponse ne fait pas l’ombre d’un doute. D'après l'actuel coach d'Anderlecht, La Pulga prendra vite ses marques du côté de l’Etihad Stadium et mènera même l’équipe à une consécration européenne. « Ce serait incroyable pour le club d'avoir un joueur comme lui. Il pourrait les aider à franchir la prochaine étape en remportant la Ligue des champions, a-t-il déclaré à The Sun. Je connais la façon de penser de Guardiola, donc je peux bien imaginer qu’ils ont toujours de très bons rapports. Si Messi a décidé de quitter Barcelone, je ne peux que respecter sa décision. Et en tant que fan de City, j'espère qu’il rejoindra ce club ».