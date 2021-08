Messi à Paris, Sampaoli s’en frotte les mains

Plus que quelques détails à régler et Lionel Messi sera un joueur du PSG. Son arrivée dans la capitale française serait même attendue ce lundi. Le meilleur joueur du monde va ainsi renforcer l’équipe francilienne qui est déjà impressionnante pour le papier. Une perspective qui réjouit beaucoup du monde. Y compris ses futurs adversaires.

> Les adieux émouvants de Messi <

« Cela ferait beaucoup de bien à la Ligue 1 »

Un certain Jorge Sampaoli s’est, par exemple, dit très heureux de voir le sextuple Ballon d’Or rejoindre le championnat français. Même s’il entraine l’équipe rivale de l’OM, le coach argentin se fait une joie de pouvoir croiser sur les terrains et au moins deux fois par saison celui qu’il a coaché pendant deux ans en sélection. « Même s'il s'apprête à aller dans un autre club que l'OM, ce serait super pour la L1, ce serait le meilleur joueur du monde dans notre Championnat, cela ferait beaucoup de bien à la L1, vraiment. Tous les regards du monde entier seraient rivés sur le Championnat. Si Leo vient, on lui souhaite d'être heureux, de profiter de ce Championnat différent. Pour nous, ce serait une motivation en plus », a-t-il confié en conférence de presse dimanche soir.

Sampaoli a poursuivi en soulignant que Messi a raison de choisir la France, une terre d’accueil qui abrite de nombreux grands sportifs : « Le foot français a beaucoup grandi ces dernières années. On a vu également l'excellence des sports collectifs français aux Jeux Olympiques. »