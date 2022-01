Mercato : Youcef Belaïli s'engage à Brest

Le milieu offensif, qui aura 30 ans en mars, était libre avec la fin d'un contrat de 18 mois au Qatar. Auparavant, il avait évolué en Algérie, en Tunisie et en Arabie saoudite. Après une suspension de deux ans pour dopage, il avait aussi fait un court passage à Angers (septembre 2017- janvier 2018), mais sans entrer en jeu avec les pro.

Il a en revanche brillé en équipe nationale, participant activement à la victoire de l'Algérie à la Coupe d'Afrique des Nations en 2019 (2 buts) et à celle en Coupe arabe en décembre (2 buts, 2 penalties provoqués, 1 passe décisive), ainsi qu'à la CAN actuelle. Brest compte sur lui pour compenser le départ de Faivre, qui a signé lundi matin à Lyon, et de Youssouph Badji, qui était arrivé l'été dernier en prêt de Charleroi mais n'a que peu joué en Ligue 1 et est retourné en Belgique. Selon plusieurs médias, son contrat comporte une option pour trois saisons de plus.