[#MercatoSRFC]

𝗪𝗢𝗢𝗛 𝗜𝗦 𝗛𝗘𝗥𝗘 ! 💪



𝗖𝗵𝗿𝗶𝘀𝘁𝗼𝗽𝗵𝗲𝗿 𝗪𝗼𝗼𝗵 rejoint le SRFC en provenance du @RCLens. Le défenseur de 20 ans s’engage avec les Rouge et Noir pour une durée de 4 ans. 🔴⚫



Bienvenue Christopher ! 👋



— Stade Rennais F.C. (@staderennais) September 1, 2022

Sur le fil ! Après l'échec des négociations avec Sinaly Diomandé (OL), leest retombé sur ses pieds en cette soirée de clôture du mercato estival et annonce l'. Objet depuis quelques jours de discussions entre les deux clubs, le jeune international camerounais s'est engagé pour quatre ans contre une indemnité estimée à 9 millions d'euros.Apparu à 17 reprises avec les Sang et Or la saison dernière,. Doté d’une bonne lecture du jeu, ce grand gabarit a connu sale 9 juin dernier dans le cadre des qualifications pour la prochaine CAN. Il apportera de l'émulation dans un secteur orphelin de Nayef Aguerd, parti cet été à West Ham, et privé pour plusieurs semaines encore de Warmed Omari, blessé.