Mercato : Willian signe pour trois ans à Arsenal

Willian tient enfin son nouveau contrat de trois ans. Mais ce n’est pas de Chelsea qu'il l'a obtenu. Libéré par les Blues, l’international auriverde s’est engagé officiellement ce vendredi en faveur de la formation rivale d’Arsenal. A 32 ans, et après sept ans passés du côté de Stamford Bridge, son souhait était de rester à Londres et ce sont les Gunners qui lui ont permis de l’exaucer avec un contrat courant jusqu'en 2023. Le Brésilien va donc continuer à s’illustrer dans le prestigieux championnat anglais.

🆕 New club. New colours. New beginnings.

👋 Welcome to The Arsenal, @WillianBorges88! 🔴 pic.twitter.com/B7Tl01BXLe

— Arsenal (@Arsenal) August 14, 2020