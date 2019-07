Libre de tout contrat depuis son départ du Basaksehir İstanbul, Emmanuel Adebayor pourrait retourner en Angleterre. Selon The Sun, West Ham serait intéressé par l’attaquant togolais (35 ans), convoité également par Watford et Sheffield United. Déjà passé par Arsenal, Manchester City, Tottenham et Crystal Palace, l’Epervier n’a compilé que 3 buts et 2 passes décisives en 19 matches disputés dans le championnat turc la saison dernière.