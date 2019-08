Mercato West Ham: Un attaquant suisse s’engage

Après le transfert record de Sébastien Haller, recruté à l’Eintracht Francfort pour près de 50 millions d’euros le mois dernier, West Ham a officialisé l’arrivée d’un autre attaquant jeudi.

Il s’agit de l’international suisse Albian Ajeti (22 ans), qui arrive en provenance du FC Bâle pour près de 9 millions d’euros. Il a inscrit 15 buts en 35 apparitions avec la formation helvète la saison dernière.

We are delighted to announce the signing of 22-year-old Switzerland international striker Albian Ajeti from FC Basel! #WelcomeAjeti https://t.co/ePuZfnECyW