Mercato West Ham: Nasri quitte le club

Un petit tour et puis s’en va. A peine six mois après son arrivée à West Ham, où il aura disputé six petits matches en une demi-saison, Samir Nasri va quitter les Hammers, a annoncé le club anglais via un communiqué. L'ancien Marseillais, désormais libre de s’engager avec le club de son choix, n’est pas le seul dans ce cas puisque Adrian, Andy Carroll et Toni Martinez n’ont également pas été conservés en vue de la saison prochaine.

Thank you and good luck to two West Ham United servants https://t.co/rhf7Gz26V4 — West Ham United (@WestHamUtd) 29 mai 2019