Sauf un improbable revirement de situation, Wesley va bien rejoindre les rangs de Chelsea en cette période de fin de mercato. Le club londonien a fini par s’aligner sur le montant exigé par Leicester City pour son défenseur central. Un accord verbal a été conclu entre les deux clubs, et le deal ne devrait pas tardé à être entériné.

Chelsea casse sa tirelire pour Fofana



Les Foxes demandaient plus de 90M€ pour leur Frenchie, et c’est ce qu’ils vont obtenir si les bonus sont activés dans le futur à en croire une information de L'Equipe. En attendant, Chelsea va devoir verser dès maintenant une somme de 82,5M€ pour cette acquisition. Du jamais vu pour un joueur de cet âge (21 ans). L’ancien stéphanois pourrait même devenir à terme le défenseur le plus cher de l’histoire, en effaçant le record de Harry Maguire qui date de 2017 (90M€).



Fofana peut maintenant respirer, lui qui était déterminé à rejoindre les rangs des Blues et franchir un nouveau palier cette saison. Son entraineur Brendan Rodgers avait indiqué qu’il était « perturbé » par les négociations et qu’il n’était pas en mesure de s’entrainer et encore moins tenir sa place lors du prochain match de l’équipe. Hasard ou coïncidence, le match en question va opposer Leicester à Chelsea samedi après-midi.

Une cible de plus qui échappe au PSG

Fofana avait rallié l’Angleterre en octobre 2020 contre un montant de 35M€. Leicester signe donc une bonne opération financière en le vendant plus de deux fois plus cher à un rival de Premier League. Durant son passage chez les Foxes, Fofana a disputé 52 rencontres et inscrit un but. Des chiffres qui auraient pu être plus importants s’il n’avait pas connu une grave blessure à l’été 2021.



A noter que Fofana figurait aussi dans le collimateur du PSG. Le club champion de France a manifestement du mal à attirer les défenseurs de qualité puisqu’il a aussi manqué de recruter l’Intériste Milan Skriniar. Les responsables franciliens pourraient finalement se tourner vers le Monégasque Axel Disasi.