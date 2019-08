Mercato: Welbeck en route vers Watford

Danny Welbeck est en discussions avancées avec Watford, indique ce mercredi Sky Sports. L'international anglais est libre de tout contrat depuis la fin de son bail avec Arsenal, donc il n'est pas concerné par la date limite des transferts, fixé à jeudi, 18 heures. L'ancien joueur de Manchester United n'a joué que 8 matches en Premier League la saison passée, pour un seul petit but.

Watford are in talks to sign Danny Welbeck, according to Sky sources. The deal can be completed after Thursday’s 5pm deadline as Welbeck is a free agent.