Mercato : Walter Benitez s'envole au PSV Eindhoven

Ruud Van Nistelrooij, l’entraîneur néerlandais du PSV, avait évoqué cette future signature dès lundi lors de la reprise de l'entraînement. Après s'être soumis à une visite médicale, Benitez a paraphé son second contrat en Europe. Il avait rejoint Nice en provenance du club argentin de Quilmes, à l'été 2016. En six saisons sous le maillot des Aiglons, Benitez, 29 ans, a disputé 187 rencontres, dont 55 sans encaisser de but. Son contrat avec Nice prévoyait une prolongation automatique jusqu'en 2023 sous condition d'une qualification en Ligue des Champions. Nice, qui a fini 5e du dernier championnat, disputera les barrages en Ligue Europa Conférence.

"Nos recruteurs se sont intéressés à lui il y a de nombreuses années, quand il jouait en Argentine, et il a toujours été sur le radar du PSV depuis son arrivée en Europe", a confié le directeur du football du club néerlandais, John de Jong. A l'ouverture du mercato, Nice a transformé en transfert définitif le prêt d'un an de Marcin Bulka, le jeune gardien formé au PSG, pour une somme estimée à 2 millions d’euros.