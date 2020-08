A court d’options dans le secteur offensif, l’AS Monaco est sur le point de miser sur un attaquant international allemand, en l’occurrence Kevin Volland. D’après le quotidien Bild, il n’y aurait plus que quelques détails à régler pour que le joueur du Bayer Leverkusen prenne la direction de la Principauté. Le montant de la transaction s’élèverait à 25M€. Un investissement important pour un joueur de 28 ans et à qui il restait seulement un an de contrat du côté de la BayArena.

Volland pour faire oublier Slimani ?

Volland est une valeur sûre de la Bundesliga. En 148 rencontres dans ce championnat, il a inscrit 50 buts et offert 32 passes décisives. Il a souvent brillé face aux équipes dirigées par Niko Kovac, et c’est ce qui a poussé ce dernier à l’attirer sur le Rocher. A l’ASM, Volland remplacerait numériquement Islam Slimani, dont le départ a été acté il y a quelques semaines après la fin de sa période de prête. Il s’agirait aussi de la quatrième recrue monégasque de l’intersaison après Axel Disasi, Caio Henrique et Anthony Musaba.