Mercato Villarreal: Fornals signe à West Ham

West Ham a officialisé vendredi la signature de Pablo Fornals pour cinq saisons, en provenance de Villarreal, contre la somme de 27 millions d'euros. Le milieu de terrain offensif (50 matches disputés cette saison) devient ainsi le deuxième transfert le plus cher de l'histoire des Hammers derrière Felipe Anderson (47 millions d'euros).

L'international espagnol (23 ans, 2 sélections) s'est notamment distingué lors de l'exercice 2017-2018, puisqu’il a terminé co-meilleur passeur de Liga avec Lionel Messi et Luis Suarez (12 passes décisives). "Je suis très heureux de rejoindre West Ham. Je me sens très bien, très heureux et très reconnaissant de l'opportunité qui m'est offerte", déclare l'ancien joueur de Malaga sur le site du club.