Mercato Villarreal: Deux recrues d'expérience attendues

Villarreal sort d'une saison 2018-2019 qui a bien failli aboutir à une relégation, mais le Sous-marin jaune est parvenu à se sauver. Pour éviter de vivre un nouvel exercice compliqué en Liga, les dirigeants du club espagnol semblent désireux de s'appuyer sur des joueurs d'expérience et revanchards. Ainsi, selon les dernières informations de Marca, Raul Albiol va bel et bien quitter Naples pour retrouver son pays natal, et s'engager contre une indemnité de transfert de 4 millions d'euros.

Le défenseur central de 34 ans, passé par le FC Valence ou le Real Madrid et qui doit se soumettre à la traditionnelle visite médicale préalable à son transfert, ce mardi ou mercredi, devrait être rejoint la semaine prochaine par le latéral gauche Alberto Moreno, libre de tout contrat au 1er juillet après une expérience peu concluante au Liverpool FC.