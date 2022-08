Mercato : Veretout rejoint l'OM

Il devra tenter de faire oublier Boubacar Kamara. Jordan Veretout est un nouveau joueur de l'Olympique de Marseille, a indiqué vendredi soir le club présidé par Pablo Longoria.



Le milieu de terrain français (5 sélections), désormais ancien de l'AS Rome, pourrait évoluer dans le registre de celui qui est parti libre cet été à Aston Villa. Un rôle devant la défense entre "sentinelle" et relayeur.

Une connexion avec Tudor ?



Le joueur de 29 ans s'est engagé pour trois saisons avec l'OM. Le transfert est estimé, annonce La Provence, à 11 millions d'euros et 4,5M de bonus éventuels.

Jordan Veretout retrouvera la Ligue 1 après ses passages au FC Nantes, où il a été formé, et l'AS Saint-Etienne. En Italie, il a porté les maillots de la Fiorentina (77 matches, 15 buts) puis de la Louve (129/22 buts).



Son expérience en Serie A, et la pratique de l'Italien, pourra lui être utile avec son nouvel entraîneur Igor Tudor (ex-Hellas Vérone et longtemps joueur de la Juventus). Il s'agit de la huitième recrue de l'OM durant le mercato estival.