Mercato : van Dijk pas insensible aux clubs espagnols ?

Depuis maintenant deux ans, Virgil Van Dijk se distingue avec la prestigieuse tunique rouge de Liverpool. Le Néerlandais a tout pour être heureux chez les Reds, surtout que c’est au sein de ce club qu’il a atteint la dimension qu’on lui connait aujourd’hui, échouant notamment à sept petits points de Lionel Messi pour le titre du Ballon d’Or. Mais, est-ce pour autant qu’il va faire le reste de son parcours footballistique sur les bords de la Mersey ? Paul Ince, un ancien joueur du club et qui est aussi passé par Man United, ne le croit pas. « Si Van Dijk va partir ? Quand Barcelone ou le Real Madrid viennent frapper, il est difficile de dire non, a-t-il confié à Liverpool Echo. C'est le problème d'être victime de son propre succès, quand vous faites tant de grandes choses comme Liverpool, cela alerte d'autres grands clubs comme Barcelone ou Madrid. »

Ince conseille à Klopp de renouveler son équipe

Van Dijk a déjà vu son nom circuler à Turin dernièrement avec un intérêt manifesté à son égard par la Juventus. Au sein de ce club, ou chez les deux ténors de la Liga, il n’est pas sûr qu’il connaisse autant de succès qu’à Anfield. Mais, pour Ince, ça serait une progression tout à fait logique. Et l’ancien joueur prend comme exemple Ronaldo, qui a su sortir de sa zone de confort en quittant MU pour le Real : « Vous regardez quelqu'un comme Cristiano Ronaldo, vous arrivez à l'étape où vous avez gagné le championnat la Ligue des champions - êtes-vous prêt à le faire année après année ou voulez-vous un autre défi ailleurs? C'est ce à quoi Klopp va devoir faire face et il devra y réfléchir à l'avenir et construire son équipe autour de cela ».