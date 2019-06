Mercato : Van de Beek, le plan B du Real

Si le Real Madrid a déjà fait très fort en attirant Eder Militao, Luka Jovic, Ferland Mendy et surtout Eden Hazard, les dirigeants madrilènes ne comptent pas en rester là. La nouvelle cible des Merengue a en effet pour nom Paul Pogba et Florentino Perez et consorts espèrent toujours convaincre Manchester United de laisser partir le champion du monde tricolore, érigé comme une priorité absolue par Zinedine Zidane.

Mais pour l’heure, si le joueur est bel et bien déterminé à quitter Manchester United, ce qu’il a clairement fait savoir lors d’une intervention publique, les Red Devils ne semblent absolument pas ouverts à la discussion. Recruter le champion du monde tricolore avant la reprise de l’entraînement la semaine prochaine, comme espéré par Zizou, apparaît donc aujourd’hui complètement utopique et il n’est pas non plus acquis que les Mancuniens soient plus conciliants dans un mois.

Un plan B bien moins coûteux

Ajoutez-y la concurrence de la Juventus Turin, qui songe en effet à faire revenir son ancien joueur, et le Real Madrid pense déjà à activer son plan B. A en croire Marca, celui-ci aurait pour nom Donny van de Beek, le talentueux milieu de terrain de l’Ajax Amsterdam, vu à son avantage en Ligue des champions et notamment lors de la double confrontation face aux Merengue. Son volume physique et son abattage à la récupération n’ont pas échappé aux décideurs madrilènes et son jeu très vertical n’est pas non plus pour déplaire à Zinedine Zidane.

L’international néerlandais, un temps courtisé par le PSG, a également l’énorme avantage de bénéficier d’un bon de sortie en cas d’offre intéressante et l’Ajax Amsterdam saurait se satisfaire d’une somme avoisinant les 60 millions d’euros lorsque 150 millions d’euros seront sans doute nécessaires pour arracher Paul Pogba à Manchester. Une substantielle économie qui ne ferait pas de mal aux finances madrilènes.