Mercato : Upamecano a l’embarras du choix

Pilier du 3e de Bundesliga

Manchester United peut avoir des regrets. A l’été 2015, les Red Devils auraient bien pu recruter un jeune et prometteur défenseur français : Dayot Upamecano, alors âgé de 16 ans. France Football révèle que celui qui évoluait à Valenciennes avait même visité les installations des Red Devils, entraînés par Louis van Gaal, mais que le technicien néerlandais n’avait pas daigné faire le déplacement pour le rencontrer. Et Upamecano a finalement opté pour le Red Bull Salzbourg, moyennant un transfert de 2,2 millions d’euros. Il en vaut aujourd’hui 20 fois plus…

Le natif d’Evreux a subi une progression linéaire au sein de la filière Red Bull. Prêté la première année en D2 autrichienne, à Liefering, il allait revenir à Salzbourg mais n’y restait que quelques mois avant de rejoindre en janvier 2017 le vaisseau amiral de la marque de boissons énergisantes, le RB Leipzig.

Malgré un dernier exercice perturbé par une blessure à un genou, il était revenu à temps pour l’Euro espoirs, où il a décroché avec les Bleuets la qualification pour les Jeux olympiques de Tokyo. Et il est aujourd’hui un pilier de l’actuel troisième de Bundesliga, qui s’est qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des champions en disposant facilement de Tottenham, finaliste de la dernière édition (1-0 ; 3-0).

Le Real Madrid aussi le veut

De quoi forcément attirer l’attention des recruteurs. Car les jeunes et talentueux défenseurs centraux avec, déjà, autant d’expérience au haut niveau, ne courent pas les rues. Outre Manchester United, City mais aussi Arsenal, qui le suit depuis longtemps, sont ainsi à l’affût, tout comme le Bayern Munich, qui avait déjà tenté de le recruter, en vain, en 2017.

Et puis, d’après AS, le Real Madrid se serait désormais positionné sur le dossier. Notamment car Zinedine Zidane, l’entraîneur merengue, n’a pas été convaincu par l’ancien défenseur de Porto Eder Militao, arrivé l’été dernier pour 50 millions d’euros. Upamecano, à qui il ne reste qu’un an de contrat, ne devrait pas partir pour beaucoup moins cher…