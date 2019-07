Mercato : Une porte de sortie pour Bale ?

Si les premières semaines du mercato estival ont été marquées, au Real Madrid, par les arrivées d’Eden Hazard, de Luka Jovic ou de Ferland Mendy, le club merengue s’est également signalé par ses ventes en nombre. Marcos Llorente, Theo Hernandez, Raul de Tomas et Mateo Kovacic ont ainsi quitté la Maison Blanche et les Madrilènes peuvent se targuer d’avoir récupéré quelque 125 millions d’euros sans pour autant avoir affaibli l’équipe puisqu’aucun des joueurs vendus n’avait voix au chapitre.

Et toujours désireux de recruter Paul Pogba, pour qui Manchester United réclame pas moins de 170 millions d’euros, le Real Madrid ne compte pas en rester là. Plusieurs joueurs devraient être ainsi amenés à quitter la capitale espagnole parmi lesquels Keylor Navas, Lucas Vazquez, Mariano Diaz, Isco ou Gareth Bale. Et alors que le dossier du Gallois semblait au point mort, son départ de la capitale espagnole n’est plus complètement illusoire.

Son salaire pose problème

Six ans après avoir quitté Tottenham pour devenir, moyennant 101 millions d’euros, le joueur le plus cher du monde, Gareth Bale est toujours dans les petits papiers des Spurs. Le finaliste de la dernière Ligue des champions en a avisé le Real Madrid en se disant prêt à débourser jusqu’à 60 millions d’euros. Une aubaine pour le club merengue, qui espérait certes récupérer pas moins de 80 millions de la vente du Gallois mais qui a pu constater que le natif de Cardiff ne déchaîne pas les foules.

Le constat vaut d’ailleurs également pour le n°11 madrilène, qui n’a pour l’heure été l’objet que d’une seule offre, venue de Chine. Reste à savoir si Gareth Bale sera disposé à faire les sacrifices financiers indispensables à son retour chez les Spurs, Tottenham étant incapable d’assumer ses 17 millions d’euros de salaire annuel. A moins que le Real n’accepte de lui verser une prime de départ pour compenser la différence...