A une semaine de la fin du marché des transferts, Cristiano Ronaldo ne s’est toujours pas trouvé un nouveau club. Il a été annoncé dans plusieurs équipes européennes, dont l’OM récemment, mais le seul club à avoir fait une offre concrète pour le faire signer émane d’un autre continent.

Man United paré à toute éventualité

Selon The Athletic, c’est une formation saoudienne qui a contacté MU avec une proposition en bonne et due forme. Bien qu’ayant offert « de nombreux millions », les dirigeants du Golfe ont vite éconduits. Ronaldo n’ayant pas l’intention de rallier un championnat exotique. Son ambition est connue de tous ; il veut continuer à disputer la prestigieuse Ligue des Champions.



Du côté de Manchester, on essaye d’être prêt pour tous les scénarios. Erik Ten Hag, l’entraineur, a répété à maintes reprises qu’il comptait sur sa star portugaise. Mais, cela ne l’empêche pas de demander à son board le recrutement d’un attaquant supplémentaire d’ici le 1er septembre prochain. Il en veut même deux dans le cas où le quintuple Ballon d’Or venait à les quitter. Mais ce n’est clairement pas ce vers quoi l’on se dirige pour l’instant.