L'avenir de Cristiano Ronaldo à la Juventus s'assombrit. Sous contrat jusqu'en juin 2022 avec les bianconeri, le quintuple Ballon d'Or se poserait de sérieuses questions à propos de son avenir à Turin. Sans doute en raison des récentes performances sportives, mais aussi du projet de Super Ligue qui pourrait mettre à mal son image médiatique.



Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, CR7 ne serait plus heureux à la Juventus et aurait demandé à son représentant, le célèbre agent Jorge Mendes, de commencer à étudier de nouvelles opportunités avant cet été. Et l'international portugais aurait demandé à son agent de s'informer à propos d'un possible retour à Manchester United, qu'il a déjà fréquenté entre 2003 et 2009.

Ronaldo ne reviendrait pas au Real Madrid

Alors que la Juve fait face à de lourds problèmes financiers, elle serait favorable à un transfert du natif de Funchal chez les Red Devils. D'autant plus qu'un retour au Real Madrid semble enterré par Florentino Perez. "Cristiano ne reviendra pas au Real Madrid. Il est sous contrat avec la Juventus. Cela n’a plus de sens. Je l’aime beaucoup, il nous a beaucoup donné, mais cela n’a pas de sens qu’il revienne", expliquait-il à la télévision espagnole.