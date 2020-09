Après avoir longtemps espéré enrôler Kalidou Koulibaly, le solide arrière central de Naples, Manchester City étudie désormais une autre piste pour son secteur défensif. Samedi soir, le site anglais BBC faisait part d'un fort intérêt de la part des Eastlands envers Ruben Dias, le défenseur de Benfica Lisbonne. Des démarches auraient même déjà été entreprises pour faire signer cet élément.

City prêt à miser gros sur Ruben Dias

Séduit par ce profil, le club anglais serait prêt à offrir une somme d’argent conséquente aux Lisboètes plus les services de leur sociétaire argentin Nicolas Otamendi. Le package total aurait une valeur de 55M€. De quoi faire sérieusement faire réfléchir les responsables lusitaniens. Les discussions seraient en cours entre les différentes parties et avancent de manière positive.



En 2018, Ruben Dias avait été très proche de signer en faveur de l’Olympique Lyonnais. Le transfert n’a finalement pas pu se concrétiser. Très prometteur à cette époque-là, il a continué à progresser depuis et figure aujourd’hui comme l’un des meilleurs portugais à son poste. Il compte d’ailleurs 19 capes avec sa sélection nationale. A noter que son contrat du côté de l’Estadio de La Luz court jusqu’en 2024.