Ca va se faire



Chris Smalling devrait rester en Italie. Si le prêt du défenseur anglais à la Roma est arrivé à son terme, le joueur de 30 ans pourrait rapidement retourner en Serie A. Manchester United ne le retiendra pas et aurait déjà plusieurs offres sous la main. Grâce à ses performances avec la Louve, l'international anglais a tapé dans l’œil des meilleurs clubs du pays. Pour renforcer sa défense, la Juventus est prête à proposer un échange avec Federico Bernardeschi d'après Calciomercato. Pour d'autres médias italiens, c'est l'Inter qui pourrait recruter Smalling grâce à un échange avec le défenseur Milan Skriniar.

En Angleterre, un autre transfert est proche de sa conclusion : Thiago Alcantara devrait rejoindre Liverpool pour 30 millions d'euros. Mundo Deportivo a dévoilé que l'affaire était presque entendue entre les Reds et le Bayern Munich.

C'est fiable



Le latéral lillois Zeki Celik pourrait traverser la Manche dans les jours qui viennent. Deux clubs sont très intéressés par son profil à en croire The Times. Si Everton a commencé à négocier avec les dirigeants du LOSC, Tottenham surveille aussi ce dossier de près. Les Spurs pensent à lui pour succéder à Serge Aurier, annoncé à l'AC Milan. L'international ivoirien avait déjà été suivi par le club lombard l'an passé et de nouvelles discussions auraient commencé.

Un autre jeu de chaises musicales pourrait avoir lieu à Marseille. En cas de départ de Maxime Lopez à Séville comme c'est fréquemment suggéré depuis plusieurs mois, l'OM pense à Mijat Gacinovic. Estadio Deportivo a révélé que le milieu serbe de l'Eintracht Francfort est une des priorités de Pablo Longoria. Une offre de 8 millions d'euros pourrait être faite pour racheter les deux années de contrat qui restent au joueur de 25 ans.

Ce n'est pas fiable



Melvin Bard était annoncé au Bayern Munich depuis plusieurs jours. Le champion d'Allemagne proposait un peu moins d'un million d'euro pour recruter le jeune latéral et l'envoyer dans son équipe réserve. Le joueur de 19 ans était intéressé par cette perspective et il a demandé à partir. Mais d'après L'Equipe, les dirigeants rhodaniens tiennent à lui et refusent un départ. Une prolongation de contrat lui a été soumise avec une importante revalorisation salariale. Le joueur qui n'avait pas été appelé pour la finale de la Coupe de la Ligue à cause de sa situation extra-sportive pourrait donc rester chez les Gones.