Mercato : Un international espagnol à Aston Villa

Après la grave blessure de Tom Heaton, Aston Villa est à la recherche d'un gardien. Et le 17eme de Premier League aurait déjà trouvé le remplaçant de l'international anglais qui a vu sa saison se terminer avec une blessure au genou. Pepe Reina est attendu à Birmingham ce lundi pour passer sa visite médicale. L'Espagnol devrait être prêté aux Villans.



Le portier de 37 ans n'a joué qu'un seul match avec l'AC Milan cette saison. Arrivé de Naples en 2018 pour jouer les doublures de Gianluigi Donnarumma, le champion du Monde et double-champion d'Europe n'a porté le maillot du club lombard qu'à 13 reprises toutes compétitions confondues. C'est peu pour un joueur de son calibre. Avec ce prêt en Angleterre, il pourrait retrouver un championnat qu'il a fréquenté avec Liverpool entre 2005 et 2013.



Avec les Reds, le natif de Madrid a joué près de 400 matchs. Une régularité qui lui a permis d'être élu meilleur gardien de Premier League à trois reprises. Des qualités qu'il pourrait désormais mettre à profit d'un club à la lutte pour le maintien.