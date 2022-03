Mercato : un ex de l’OM dans le viseur de Nantes !

Arrivé en Premier League à l'été 2021 pour démarrer un nouveau chapitre de sa carrière à Aston Villa, Morgan Sanson ne fera peut-être pas de vieux os en Angleterre. Le milieu de terrain français ne bénéficie pas d'un temps de jeu à la hauteur de ses aspirations personnelles. Et si son contrat avec le club de Birmingham court jusqu'en 2025, un départ à court terme n'est pas à exclure.

Nantes prêt à saisir l'opportunité

Selon les informations de Foot Mercato, Morgan Sanson souhaiterait faire ses valises rapidement pour retrouver un temps de jeu plus conséquent. Apprécié pour sa polyvalence, sa qualité technique et son activité, le milieu de terrain a gardé une bonne cote en Ligue 1 depuis ses passages à Montpellier et à Marseille. Toujours selon Foot Mercato, le FC Nantes pourrait saisir cette opportunité de marché. Antoine Kombouaré apprécierait le profil technique du joueur.