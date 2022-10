Après avoir manqué de l’enrôler l’été dernier, le PSG nourrit toujours l’espoir d’attirer Milan Skriniar dans son effectif à l’issue de la saison en cours. Le club de la capitale française va donc revenir à la charge pour le Slovaque, mais il ne sera pas le seul dans ce cas.

La piste Skriniar, loin d’être conclue pour le PSG



Chelsea serait également prêt à miser sur le défenseur central de l’Inter. Une idée surprenante car les Blues sont déjà bien fournis dans ce secteur suite aux recrutements de Wesley Fofana et de Kalidou Koulibaly. L'expert en transferts Ekrem Konur indique que le club londonien envisage de proposer 20 à 30 millions d'euros pour Skriniar dès le mois de janvier. Et au joueur, ils réservent un salaire de 9 millions d’euros par an.



Vu que le contrat du joueur expire à l’issue de la saison, l’Inter n’aura d’autres alternatives que de le vendre durant le mercato d'hiver. A moins de lui faire parapher une prolongation. Mais ce n’est clairement pas la tendance pour le moment. Lors des discussions pour un nouveau bail, Skriniar a exigé 7,5 millions d'euros par an pour rester, tandis que les Nerazzurri ne lui en ont offert que 6.