Mercato : Un club brésilien rêve de Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo veut quitter Manchester United cet été, mais aucun club européen d’envergure n’a daigné lui ouvrir ses portes. Le quintuple Ballon d’Or est donc parti pour poursuivre avec les Red Devils. A moins qu’il n’accepte un challenge dans un championnat moins relevé et un peu plus exotique. Une opportunité qui pourrait très bien se présenter à lui.

Ronaldo sur les traces du Fenomeno ?

Les Corinthians de Sao Paulo espèrent réussir avec CR7 ce qu’ils ont fait par le passé avec Ronaldo le Fenomeno, à savoir offrir à la star un endroit où il pourrait achever tranquillement sa carrière. Pour l’ancien goleador brésilien c’était un retour aux sources, mais pour le Portugais ça serait une expérience assez particulière. Il serait la première grande star européenne à tenter sa chance dans le championnat brésilien.

Happy to be back 💪🏽🙏🏽 pic.twitter.com/Fp6dpBTXcb — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) July 31, 2022

La rumeur d’un intérêt des « Timao » envers Ronaldo a circulé dans la presse locale, et elle a été confirmée par le président Duilio Monteiro Alves lors d’une intervention pour le média Ulissecast. “C'est vrai, je rêve grand. C'est les Corinthians ! Willian et Renato Augusto ne sont-ils pas ici ? Dans le football, tout est possible et j'ai l'obligation de donner le meilleur de moi-même pour le club. Est-ce possible ? Je ne sais pas”, a-t-il confié. Des propos qui vont à coup sûr créer une grosse effervescence chez les fans de cette équipe septuple championne du Brésil.