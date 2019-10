Mercato: Un club australien rêve de s’offrir Zlatan

Battu en finale de la conférence Ouest avec le Los Angeles Galaxy, Zlatan Ibrahimovic en a terminé avec sa saison de MLS. En fin de contrat en décembre prochain, le géant suédois entretient le mystère sur la suite qu’il donnera à sa carrière.

Du coup, de nombreux clubs se prennent à rêver d’attirer l’attaquant de 38 ans. Selon le Sydney Morning Herald, le club australien de Perth Glory, par le biais de son chef exécutif Tony Pignata, a confirmé avoir entamé des discussions avec Mino Raiola, l’agent du joueur: "Nous avons d’abord posé la question sur la faisabilité d’une telle opération, ensuite de son intérêt.Ça ne coûte rien de demander. Depuis, nous n’avons pas de nouvelles. Nous attendons de voir quelle sera leur réponse mais nous espérons avoir un rendez-vous avec eux pour discuter."

Et d’ajouter: "Le marché des transferts ne sera pas ouvert en Europe avant le mois de janvier, nous voulons lui dire: 'venez à Perth avant de revenir en Europe et passez six semaines ici et jouez quatre, cinq ou six matches dans la A- League'. Pour nous, il doit continuer à jouer s’il veut évoluer en Europe au mois de janvier"