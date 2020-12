Marcelo fait partie des joueurs les plus anciens de l’effectif du Real Madrid. Mais, cela ne devrait plus durer trop longtemps. A 32 ans, et en raison d’une succession de prestations erratiques, l’international brésilien est prié de se trouver un nouveau club à partir de l'été prochain. Même Zinédine Zidane, le coach qui l’a longtemps défendu, ne semble plus trop croire en lui. Le fait que l’arrière gauche soit le dénominateur commun des neuf dernières défaites des Merengue expliquerait certainement cette défiance nouvelle qu'il suscite au sein de la Casa Blanca.

Marcelo se serait accroché avec Varane

C’est Eduardo Inda, un journaliste espagnol et qui intervient lors de l’émission El Chiringuito, qui a révélé l’information concernant Marcelo. «Les poids lourds du vestiaire et Zidane sont en colère contre Marcelo, a-t-il déclaré. C'est un joueur récupérable, mais ses coéquipiers ne lui font plus confiance et Zidane partage cette méfiance. Contre Alavés, il a même eu un petit accrocage avec (Raphael) Varane sur des questions tactiques ». A noter que le contrat de Marcelo du côté de Bernabeu s’étend jusqu’en 2022.