Cette semaine, le Real Madrid a officialisé l'arrivée du jeune milieu offensif brésilien Reinier Jesus. Considéré comme l'un des prospects les plus prometteurs du football brésilien, celui que l'on surnomme le nouveau Neymar devrait intégrer dans un premier temps le Real Madrid Castilla, l'équipe réserve de la Maison Blanche, comme Zinédine Zidane l'a confirmé en conférence de presse. Mais l'arrivée de cet espoir s'inscrit surtout dans la stratégie actuelle du club, qui consiste à attirer les cracks de demain pour les post-former et les faire exploser sur la scène européenne.

Lincoln, un baby galactico de plus pour le Real Madrid ?

Le Real Madrid pourrait ainsi recruter une autre pépite brésilienne dans le sillage de Reinier : Lincoln. Selon les informations du Mundo Deportivo, les négociations avec Flamengo ont permis aux décideurs madrilènes de prendre une option sur le jeune attaquant de l'écurie brésilienne. Lincoln avait notamment fait une apparition lors de la finale de la Coupe du monde des clubs contre Liverpool (défaite 0-1 de Flamengo après prolongations). Sa clause de départ s'élèverait à 54 millions d'euros. Pour rappel, outre Reinier Jesus, le Real comptait déjà trois jeunes espoirs brésiliens dans ses rangs : Vinicius Jr, Rodrygo et Eder Militao.