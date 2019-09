Mercato: Un ancien de l'OM suit Falcao

Le Galatasaray SK, non content d'avoir déjà réussi à débaucher le Colombien Radamel Falcao de l'AS Monaco, s'attache ce lundi soir les services d'un autre joueur bien connu du championnat de France. Il s'agit de Mario Lemina, formé au FC Lorient et passé par l'Olympique de Marseille et la Juventus avant d'atterrir en Premier League, à Southampton, en août 2017.

La formation stambouliote a officialisé l'arrivée du milieu de terrain international gabonais, sacré champion du monde U20 en 2013 sous les couleurs de l'équipe de France.