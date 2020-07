Mercato : Umtiti dans le flou, Aubameyang et Ibrahimovic prolongés ?

Les rumeurs fiables

Si Thiago Alcantara et peut-être David Alaba pourraient quitter le Bayern Munich durant le prochain mercato, le club bavarois ne compte pas les brader pour autant. « Je dois être honnête, des montants circulent dans les médias. Je dois en rire. Nous ne ferons pas de soldes d'été ici. Nous n'envisagerons de vendre que si les prix sont corrects », a notamment confié Karl-Heinz Rummenigge, lors de la conférence de presse de présentation de Leroy Sané.



En fin de contrat dans un an, Pierre-Emerick Aubameyang attise les convoitises, et notamment du côté de l'Inter Milan. Pour éviter toutes mauvaises surprises, Arsenal s'apprêterait à dégainer une très belle proposition de contrat. En effet, d'après The Telegraph, les Gunners pourraient proposer un salaire d'environ 275 000 euros par semaine ! A ce prix-là, le Gabonais ne devrait pas hésiter longtemps.

Les rumeurs loin d'être fiables

Après une saison compliquée en Catalogne, Samuel Umtiti va essayer de mettre ses problèmes physiques derrière lui pour se relancer et espérer être avec l'équipe de France lors de l'Euro 2021. Pour cela, si le quotidien Sport évoque un prêt du défenseur central français, le champion du monde n'aurait pas l'intention de partir et serait focalisé sur le Barça. De nombreux scénarios sont donc évoqués pour le Français, reste désormais à savoir de quoi son avenir sera fait.



En fin de contrat avec l'AC Milan, à la suite de son retour en Europe, Zlatan Ibrahimovic ne penserait pas encore à la retraite. Or, d'après Sky Italia, les Rossoneri pourraient lui proposer une prolongation de contrat. D'autant plus que Stefano Pioli va rester et donc que l'arrivée de Ralf Rangnick n'est plus au programme.

Ça va se faire

Annoncé depuis plusieurs jours du côté de Manchester City, Ferran Torres semble plus que jamais proche d'un départ chez les Citizens. D'après la Cadena SER, le transfert serait même imminent et devrait être réglé dans les prochains jours. Sous contrat jusqu'en 2021, l'ailier droit espagnol pourrait ne pas coûter trop cher et serait alors le successeur à Manchester de Leroy Sané, parti au Bayern Munich.