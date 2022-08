✍️ Du renfort en attaque ! 𝐘𝐨𝐚𝐧𝐧 𝐓𝐨𝐮𝐳𝐠𝐡𝐚𝐫 est Acéiste #ACorsicainlega1 👇 pic.twitter.com/c9l0botbLu

. Le club corse, qui retrouve cette saison la Ligue 1, annonce mercredi la(35 ans). En provenance de Troyes, l'attaquant international tunisien (6 sélections, 1 but avec les Aigles de Carthage) a signé un« C'est. J'ai été très bien accueilli. Je suis prêt à donner le meilleur de moi-même, a déclaré la recrue, prête à se retrousser les manches pour aider sa nouvelle équipe. Marquer le plus de buts possibles et gagner le plus de matchs possibles ! J'ai vu les trois premiers matchs, ça joue sans complexe, c'est bien. La première victoire va faire beaucoup de bien à l'équipe.avec de grosses batailles. »