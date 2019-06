Mercato Toulouse: Vainqueur débarque en prêt

William Vainqueur a officiellement été prêté au Téfécé pour la prochaine saison par Antalyaspor. Le milieu de terrain, notamment passé par l'Olympique de Marseille et l'AS Monaco (en prêt la saison dernière), portera le numéro 21 chez les Violets. Souvent blessé et donc très peu utilisé sur le Rocher, Vainqueur espère se relancer et apporter toute son expérience au TFC.

Toulouse avait préalablement confirmé l'arrivée sous forme de prêt avec option d'achat de Jean-Victor Makengo (milieu de terrain de Nice) ainsi que de l'attaquant grec Efthymios Koulouris (PAOK Salonique).