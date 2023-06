Mercato : Toulouse enregistre une recrue de D2 espagnole

13e à l’issue de la saison 2022-2023, Toulouse s’apprête à vivre un été mouvementé notamment dans son entrejeu avec les départs de Branco van den Boomen Brecht Dejaegere ou encore Stijn Spierings, tous en fin de contrat au mois de juin. Conscient du chantier, le TFC a enregistré ce mardi une première recrue dans ce secteur de jeu avec le recrutement de César Gelabert. Le jeune milieu âgé de 22 ans arrive libre en provenance de Mirandés (D2 espagnole). La durée de son contrat n’a pas été communiquée.

"Je me suis beaucoup renseigné sur la manière de jouer au Téfécé"

“Je suis vraiment très heureux d'être ici et de pouvoir aider l'équipe. J'ai hâte de rencontrer mes nouveaux coéquipiers et de commencer à travailler pour gagner des matchs. Je me suis beaucoup renseigné sur la manière de jouer au TéFéCé, j'ai vu que le club avait remporté la Coupe de France et qu'il va pouvoir disputer l'Europa League. C'est une équipe qui joue au foot, qui se projette, qui propose un jeu combiné, ce qui me plait beaucoup” a indiqué le joueur formé au Real Madrid sur le site du club.